Estate Firenzuolina, 100 Eventi e Sapori di Tradizione

L’Estate Firenzuolina ha un programma ricco, quasi cento eventi concentrati soprattutto in estate. E dopo il successo della Festa dei Commercianti, ci si prepara allo Schiuma Party domani in piazza organizzato dalla Pro Loco, e alla grande cena della Misericordia che il 9 agosto riempirà la piazza con oltre mille persone. Spesso è l’ottima gastronomia ad avere la preminenza. Come nella frazione di Piancaldoli, che dopo i disastri del maltempo stasera presenta "Piancaldoli: terra di confine, incontro di sapori", itinerario enogastronomico alla scoperta del centro del paese e dei sapori della tradizione toscana ed emiliano-romagnola. Domani a Sigliola il festival di Topolino, a Casanuova la commedia in vernacolo, a Pietramala il concerto delle Mulieris Voces.