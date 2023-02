Estate Fiorentina, via al bando Rassegne per Gaber e don Milani ‘Piazze dei libri’ in ogni rione

Ora fa freddissimo ma parte il bando di Palazzo vecchio per l’Estate fiorentina. Con la conferma dei 15 grandi festival, "Le piazze dei Libri" che sbarcano in tutti e cinque i quartieri ma anche un evento speciale in occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno, poi rassegne dedicate al ventennale della morte di Giorgio Gaber e per celebrare il centenario della nascita di don Milani, oltre a una dedicata alla poesia. E, ancora, iniziative sul sagrato della Basilica di Santo Spirito. Il tutto sempre nello spirito di coinvolgere l’intera città, le periferie e diminuire la pressione sul centro storico. Sono alcune delle novità dell’Estate Fiorentina 2023, in programma da giugno a settembre, alla quale è destinato un budget di 1,7 milioni di euro, tra risorse Pon metro e del Comune. La giunta, su proposta della vicesindaca e assessore alla cultura Alessia Bettini, ha approvato la delibera con le linee di indirizzo. A breve sarà online nella rete civica del Comune il bando per accedere ai contributi. Tra le principali novità la rassegna ‘La Gaberiana’, per il ventennale della morte di Giorgio Gaber, evento diffuso in tutto il Quartiere 4 il cui obiettivo è coinvolgere la cittadinanza e l’omonima piazza inaugurata il 19 luglio scorso. In occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani eventi teatrali e letterari, incontri e esposizioni. Manifestazione speciale dedicata alla festa della Repubblica. "Siamo riusciti anche quest’anno con sforzi importanti a garantire un budget di alto livello per realizzare un’edizione all’altezza delle precedenti e anche con novità significative – evidenzia il sindaco Dario Nardella – L’Estate Fiorentina sarà il cuore della proposta culturale della città". Secondo Bettini una kermesse unica, affermata negli anni come tratto distintivo della città".