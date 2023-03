Estate Fiorentina, online il bando

E’ stato pubblicato il bando per partecipare alle richieste di contributo per gli eventi da realizzare durante l’Estate Fiorentina 2023. E’ consultabile al link https:cultura.comune.fi. itdalle-redazioniestate-fiorentina-2023-bando.

La scadenza per presentare richiesta è fissata per il 24 marzo. L’edizione 2023 prevede una programmazione di quattro mesi, da giugno a settembre.

Il bando per la selezione di eventi culturali e artistici diffusi, in grado di garantire l’originalità multidisciplinare della kermesse e di valorizzare vari luoghi della città, anche meno centrali, è articolato in più sezioni: eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito, eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento, grandi eventi tematici con ingresso gratuito, ovvero ’Le piazze dei libri’, una manifestazione speciale dedicata alla festa nazionale della Repubblica il 2 giugno 2023, ’La Gaberiana’, una rassegna per il ventennale della morte di Giorgio Gaber, una rassegna di musica e parole’ sul Sagrato della basilica di Santo Spirito, ’Apriamoci alla poesia’, e infine, un ciclo di eventi in occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani.

Tra i criteri di valutazione dei progetti, oltre che la qualità della proposta artistica, anche il decentramento nei quartieri.