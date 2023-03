Estate fiorentina 2023, online il bando

Attesa per l'Estate fiorentina

Firenze, 1 marzo 2023 – E' stato pubblicato il bando per partecipare alle richieste di contributo per gli eventi da realizzare durante l’Estate Fiorentina 2023. Come si spiega in una nota di Palazzo Vecchio la scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per il 24 marzo: l'edizione 2023 prevede una programmazione di quattro mesi, da giugno a settembre. Il bando per la selezione di eventi culturali e artistici diffusi, in grado di garantire l’originalità multidisciplinare della kermesse e di valorizzare vari luoghi della città, anche meno centrali, è articolato in più sezioni :eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito, eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento, grandi eventi tematici con ingresso gratuito, ovvero “Le piazze dei libri”, una manifestazione speciale dedicata alla festa nazionale della Repubblica il 2 giugno 2023, “La Gaberiana”, una rassegna per il ventennale della morte di Giorgio Gaber, una rassegna di “musica e parole” sul Sagrato della basilica di Santo Spirito, “Apriamoci alla poesia”, e infine, un ciclo di eventi in occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Tra i criteri di valutazione dei progetti, oltre che la qualità della proposta artistica, anche il decentramento nei quartieri, l’attitudine a coinvolgere un pubblico a 360 gradi, giovani, anziani e disabili, la presenza di misure e azioni per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali.

Niccolò Gramigni