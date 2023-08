Estate al Q4 a Firenze: omaggio a Francesco Nuti

La rassegna gratuita di eventi estivi ‘Estate al Q4’ prosegue con il suo programma anche nella seconda quindicina di agosto, in attesa dei grandi appuntamenti di settembre. "Al Quartiere 4 continua la bellissima stagione di spettacoli, di occasioni di incontro e di divertimento per i cittadini di ogni età - dice il presidente Mirko Dormentoni -. L’Estate al Q4 e l’Estate Fiorentina propongono altri cinque eventi dal 22 al 31 agosto, sempre gratuiti e sempre diffusi nel nostro territorio. Segnaliamo in particolare il grande cinema del 29 agosto in piazza dell’Isolotto: ricorderemo Francesco Nuti con la proiezione di Madonna che silenzio c’è stasera". Martedì alle 21,15, intanto, nell’ Arena di Villa Vogel, Concerto Guitar Hero, a cura di Sketch Srl.