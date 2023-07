Esordio dei "Musici del 49rosso" alla Biblioteca Guelfi Calamai

Martedì alle 20 alla Biblioteca Guelfi Calamai, (“Codex”) di via Palazzuolo 49r, faranno il loro esordio i “Musici del 49rosso”. L’ensemble prende il nome dal civico in cui il progetto nasce. É formato da giovani musicisti e prime parti del Maggio Musicale e l’Ort, e propone in maniera nuova e audace una stagione cameristica mensile che da settembre coinvolgerá il pubblico in una sperimentazione dove la musica classica dialogherà con altre forme d’arte. Per il primo appuntamento sarà eseguito il Grand Nonetto in Fa maggiore di Louis Spohr, perla del romanticismo tedesco e altre sorprese. Con la musica un menù ad hoc dello Chef Vieri Simoni. Prenotazioni [email protected] o da Instagram @codex49rosso.