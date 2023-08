Esodo, cinture allacciate La Polstrada in campo "Occhio ai bagagli Sono potenziali pericoli"

Ferie d’agosto, i vacanzieri allacciano le cinture. Il traffico autostradale intenso già nell’ultimo fine settimana di luglio, sarà da giovedì 3 molto intenso con la ormai classica sfilza di giornate da bollino rosso. E due giornate thrilling, sabato 5 e sabato 12 agosto. Da bollino nero come segnala Autostrade e anche la Polizia Stradale. Rita Palladino, 58 anni, è dal giugno 2002 dirigente di sezione di Firenze della Stradale. Curiosità: la sua carriera si è dipanata lungo una sola strada: "Trent’anni di servizio alla Stradale, è vero. Nessun rimpianto, è l’articolazione della Polizia che mi piace di più, da sempre". Se ne intende insomma e per questo comincia con una ’massima’ che potrà sembrare ovvia. E che invece non lo è: "Se l’utenza fa la sua parte per noi è più facile garantire la sicurezza di tutti"

Dottoressa, le direttrici stradali più calde.

"Le autostrade, certo, poi Fi-Pi-Li e Palio. Ma per l’A-1 direzione nord siamo ottimisti, la ’Direttissima’ che corre a fianco della ’Panoramica’ consentono flussi pressoché regolari. Sulla Firenze Mare c’è da considerare il fattore pendolari, che si aggiungono a chi parte per periodi più lunghi".

Situazione cantieri.

"Gli enti proprietari hanno ricevuto la nostra richiesta di rimozione di quelli che possono essere più agevolmente rimossi. Confidiamo che tutti si siano comportati in tal senso". Autostrade fa sapere che "ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede, tra l’altro, la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico nei periodi di maggior afflusso".

Ha una stima di quanti fiorentini – dei circa 20 milioni di italiani – si metteranno in viaggio in questo primo fine settimana di agosto per raggiungere i luoghi di villeggiatura?

"No, ma tanti. E andranno ad aggiungersi a tutti gli altri".

Il timore maggiore?

"In questi giorni basta un piccolo incidente, un lieve tamponamento per paralizzare un tratto autostradale anche molto lungo. Occorre la massima attenzione".

Cantieri (in parte) rimossi: divieto di circolazione dei mezzi pesanti...

"Certo, ogni fine settimana. E’ scattato il 15 luglio: divieto dal venerdì pomeriggio. Sarà in vigore fino al 31 agosto e nelle domeniche 3 e 10 settembre, dalle 7 alle 22". "Niente alcol per chi si mette alla guida. Niente cellulare: è come guidare bendati al buio. E attenzione alla corretta posizione dei bagagli. Controllo poi degli pneumatici prima della partenza. E la velocità, naturalmente. Sono i criteri basilari per viaggiare sicuri. E’ scontato e banale fare queste raccomandazioni? No, non lo è".

Chi telefonai alla guida come viene intercettato e sanzionato?

"Meno 5 punti sulla patente e 165 euro di multa, 115 col pagamento ridotto entro cinque giorni. Attenzione alla recidiva infrabiennale: scatta la sospensione della patente. I punti sono raddoppiati nei casi di conducenti neopatentati, o professionali".

Il vostro piano per garantire sicurezza e flussi di traffico sufficientemente regolari.

"I servizi sono potenziati. Pattuglie con le insegne e pattuglie civetta. Le ultime hanno proprio il compito di intercettare chi guida con il telefono attaccato all’orecchio. Oltre a dover controllare le aree di sosta, e fare lì servizio di prevenzione contro le truffe e i furti".

giovanni spano