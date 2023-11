Escursioni. La manutenzione degli itinerari

Manutenzione e interventi di arredo sugli itinerari escursionistici del Cai presenti a Lastra a Signa: per realizzarli, il Comune cerca operatori del terzo settore. Con questo obiettivo è stato pubblicato un bando sul sito web comunale: la ricerca riguarda gli anni 20242025, con possibile rinnovo per il 2026. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre. Queste dovranno essere inviate per via telematica all’indirizzo di posta certificata [email protected], oppure essere portate direttamente all’ufficio protocollo del Comune. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto dell’associazione. Il Comune di Lastra a Signa ha individuato alcuni percorsi, affidandosi alla sezione di Firenze del Cai per il servizio di progettazione e realizzazione della segnatura di una rete locale di sentieri. L’obiettivo è valorizzare il territorio dal punto di vista storico e ambientale e promuovere un turismo lento e sostenibile, rispettoso della natura.