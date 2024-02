Escalation di furti a San Michele: "Ora serve il controllo di vicinato"

Una chat di vicinato contro i furti in collina. È quella organizzata dai cittadini di San Michele a Torri, che si sono incontrati due giorni fa per capire come difendersi dall’assalto dei ladri. C’è preoccupazione e apprensione nella frazione collinare che cerca di organizzarsi per evitare di vedere le proprie case svaligiate dalla banda che sta mettendo a ferro e fuoco villette e appartamenti, approfittando della zona relativamente isolata. "Secondo quanto abbiamo potuto constatare – raccontano alcuni residenti – i ladri agirebbero in quattro: pare che uno faccia il palo in macchina e che gli altri tre svaligino gli appartamenti". Durante l’assemblea alcuni cittadini hanno raccontato di aver subito il furto in pochissimi minuti, con malviventi in grado anche di smurare la cassaforte e portala via. "Nelle ultime due settimane – raccontano ancora i cittadini di San Michele – hanno rubato in almeno sei case a sera e altrettanti sono stati i tentativi. Giovedì scorso sono entrati in casa con persone dentro e, nonostante tutto, hanno divelto la cassaforte. I derubati li hanno scoperti, inseguendoli insieme ai vicini nel gruppo di case vicino al cimitero della frazione. Poco distante c’era il complice in macchina pronto a partire e così sono fuggiti".

I cittadini hanno deciso di organizzarsi con una chat di paese dove segnalare persone e auto sospette, ma anche furti in corso; hanno poi deciso di chiedere ai carabinieri e al Comune di creare una zona di controllo del vicinato. L’assemblea ha stabilito di sollecitare un incontro col sindaco, con l’obiettivo di far intensificare i controlli sul territorio. Il problema dei furti nella frazione collinare sta diventando piuttosto evidente.

La zona, con tutte le sue vie di fuga verso il Chianti o l’Empolese è spesso teatro delle incursioni dei topi d’appartamento che d’estate si orientano anche verso i vari agriturismi della zona. In passato altre aree furono prese di mira, soprattutto nella piana. Ma alla fine è sempre stata la zona collinare quella più bersagliata dalle incursioni dei malviventi. A San Michele i cittadini hanno organizzato una chat per tenersi informati su quello che sta accadendo. Sarà essenziale però anche chiamare immediatamente le forze dell’ordine che, ricordiamolo, sono le uniche titolate a intervenire in questi casi.