Esasperati dai cantieri ’aggrediscono’ un operaio "Basta rumori: le scosse fanno ballare le case"

Sono circondati dai cantieri. L’esasperazione dei residenti nell’area di Colonnata per una serie di lavori effettuati in contemporanea in zona ha raggiunto livelli sopra la norma tanto da sfociare, ieri, anche in un episodio pesante, una ’aggressione’, per lo più verbale, ai danni di un operaio di una ditta esterna che, per conto di Publiacqua, stava utilizzando un macchinario particolarmente rumoroso, nel cantiere di via Bixio, dove sono in corso lavori per il potenziamento dell’acquedotto oltre che il rifacimento della fognatura in zona. Per il fatto sarà sporta denuncia. Almeno per questo cantiere, che secondo ordinanza del Comune avrebbe dovuto concludersi entro Pasqua, arrivano però notizie positive: oggi sarà stesa l’asfaltatura provvisoria in attesa di quella definitiva e la strada sarà subito riaperta.

Ma i disagi permangono: "Ci siamo trovati immersi in tre poderosi cantieri – sottolinea, anche a nome di altre famigli residenti, Clarice Ranfagni – senza considerare il quarto che impegna via delle Porcellane, che è a senso unico dall’anno scorso. Su via Bixio i cantieri sono due, oltre a quello di Publiacqua, si stanno realizzazione nuovi nuclei abitativi. Su via Pepe è invece in corso la ristrutturazione di una villetta privata da diversi mesi. Ci sono problemi di forti rumori perennemente, soprattutto quando in contemporanea ogni cantiere utilizza al proprio bisogno ruspe, camion, martelli pneumatici. Forti rumori e scosse che rendono difficile lavorare da casa per chi è in smart working". Disagi cui si aggiungono le "ventate di polveri e detriti", l’andirivieni continuo di mezzi, la mancanza di posti auto e la scarsa chiarezza rispetto alla viabilità: "Mi chiedo – prosegue Ranfagni in una segnalazione inviata al Comune – da cittadina ignorante e disagiata. Non c’erano proprio alternative a una contemporanea di tutti questi lavori?".

Sandra Nistri