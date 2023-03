"Errore arbitrale condanna Luco a una sconfitta"

E’ finita per vie legali la partita tra Luco e Alleanza Giovanile Dicomano, che lo scorso 18 febbraio fu interrotta in seguito all’infortunio di un giocatore e all’intervento dell’elisoccorso Pegaso in campo. Il match fu sospeso e poi determinato a tavolino: sconfitta del Luco 0-3. Pare siano volate anche delle multe e delle espulsioni (sia a carico dei giocatori sia dei tifosi sugli spalti). Ora la dirigenza della Polisportiva Luco ha deciso però di contestare quella sconfitta a tavolino, perché "non giusta". Con una nota parlano infatti di "inesattezze riportate nel referto arbitrale riguardo i fatti accaduti nella partita, che hanno portato il giudice sportivo alla decisione di comminare alla nostra società la sconfitta per 0-3 a tavolino".

Perciò dalla società annunciano la decisione di passare alle vie legali: "La società sportiva Luco Asd, riunito il proprio staff dirigenziale nelle persone del presidente Marco Vivoli e del direttore sportivo Francesco Chiarugi, ha dato mandato ai propri legali di procedere di conseguenza a tutela della propria immagine e per ristabilire la verità dei fatti".

