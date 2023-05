Errore al pc, coppia di disabili resta senza alloggio

di Carlo Casini

Una situazione kafkiana, quella in cui sitrovano Domenico, 40 anni, e la sua compagna Anna, 31 (nomi fittizi): "Sono ipovedente da quindici anni – racconta Domenico – qualcosa riesco ancora a vedere, ma sempre peggio. Avevo una ditta nel campo della grafica, ma ho dovuto chiudere perché non riconoscevo più neanche i colori. Mi sono separato da un matrimonio dieci anni fa e ho una bambina, per cui non voglio né posso cambiare città. Dopo la separazione ho cominciato a chiedere aiuto al Comune, ma ci sono sempre stati problemi amministrtrativi; finalmente con tutti i requisiti, ho fatto il bando Erp 2021. Anna è autistica, non riesce a fare tutto: le burocrazie al computer devo farle io. In una domanda sulla residenza l’ausilio vocale ha letto una congiunzione “e“ invece che una “o“, un errore che mi è costato tre punti in meno".

"I medici non si erano ancora accorti che Anna è autistica e la stavano curando come bipolare, lo abbiamo scoperto grazie alla sua tutor universitaria, che vedendola laureare con 110 e lode nei tempi minimi si era insospettita e l’ha mandata al centro specializzato Comete di Empoli: ora sta avendo notevoli miglioramenti. La diagnosi errata comportava l’80 per cento di invalidità invece del 100 e questo ci ha tolto un altro punto, quattro punti in meno che ci hanno fatto scendere molto in graduatoria dove eravamo quasi in cima.

Così ho contatto la consigliera Barbara Nannucci della Lega di Quartiere 3, che mi ha consigliato intanto di fare domanda per l’emergenza abitativa: l’abbiamo presentata il 12 febbraio, ancora dal Comune non ci hanno fatto sapere niente nonostante il tempo massimo per rispondere sia di 45 giorni. L’assistente sociale è molto gentile e disponibile, ma il problema permane: paghiamo mille euro al mese di affitto e siamo disoccupati".

Da Palazzo Vecchio fanno sapere che in fase di presentazione delle domande per il bando Erp era stata messa a disposizione di tutta la cittadinanza la possibilità di presentare la domanda attraverso numerosi Caf del territorio, gratuitamente, per prevenire errori nella compilazione . Questo caso comunque è seguito dagli uffici del Comune, anche per la richiesta di emergenza abitativa.

"Assurdo che in un’amministrazione che si vanta di essere la città più digitalizzata i sistemi informatici per la domanda di ammissione non colloquino con i database del servizio anagrafe comunale e non sia previsto il recupero automatico della residenza, esponendo a errata dichiarazione che non può essere corretta successivamente", tuona la consigliera Nannucci.