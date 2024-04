Eroine, sinfonie e talenti. Il cartellone della rinascita

di Chiara Caselli

L’86ª edizione del Festival del Maggio Fiorentino è alle porte: domani sera alla 20 il concerto inaugurale è dedicato al repertorio viennese tra Otto e Novecento: Bruckner, Zemlinsky e Mahler. Sul podio è Daniele Gatti insieme al coro e all’orchestra. Il cartellone è frutto del duro lavoro di equipe svolto nei mesi scorsi dal commissario Cutaia e dai suoi collaboratori: un imprescindibile punto di partenza, per Fuortes, sul quale innestare, una volta superate le difficoltà finanziarie, le novità che costituiranno un nuovo inizio. "Siamo in convalescenza – ribadisce Gatti – dopo essere stati per mesi in terapia intensiva; la cura è stata efficace e finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel".

Tre le eroine protagoniste delle altrettante produzioni operistiche, ritratte nel manifesto di Francesca Banchelli: Turandot al centro, Tosca alla sua sinistra (come tributo a Puccini nel centenario della morte di Puccini), e Giovanna d’Arco a destra, con le loro ombre proiettate sulla sabbia dal sole che tramonta. Turandot, in scena dal 21 aprile al 3 maggio, riporta Zubin Mehta sul podio con un allestimento che ha fatto storia: la regia di Zhang Yimou, ripresa da Stefania Grazioli, andò in scena per la prima volta nel 1997 e l’anno successivo fu trionfalmente portata a Pechino. Olga Maslova veste i panni della principessa di gelo, Seokyong Baek è Calaf e Valeria Sepe è Liù. Jeanne Dark è la nuova opera di Fabio Vacchi su libretto di Stefano Jacini, programmata nel 2020 e cancellata per la pandemia. Tratta dal poema eroicomico "La pulzella d’Orleans" di Voltaire, debutterà il 14 maggio in Sala Mehta in prima assoluta e sarà replicata il 16 e il 18 maggio. Infine, una nuova, attesissima, produzione di Tosca, diretta da Gatti e firmata da Massimo Popolizio alla sua seconda regia operistica. Vanessa Goikoetxea veste i panni della protagonista, Piero Pretti sarà Cavaradossi e Alexey Markov il barone Scarpia.

Sei i concerti sinfonici, con le grandi stelle della direzione d’orchestra che da sempre illuminano il firmamento del Maggio: Riccardo Muti (con i Wiener Philharmoniker) il 12 maggio, Myung-Whun Chung il 25 maggio, Zubin Mehta il 13 giugno, e naturalmente Gatti, che torna sul podio il 5 maggio e il 7 giugno: un trittico di concerti collegati da un fil rouge che parte da Mahler e Bruckner, si proietta nel Novecento di Petrassi e Šostakovic ed esplora il tema del sacro e della spiritualità. La danza torna in Sala Mehta il 30 e 31 maggio, con la "Trilogia dell’Estasi" della Compagnia Zappalà. E infine le numerose collaborazioni. Quella con l’Accademia Bartolomeo Cristofori, "Sulle ali del canto", va da domenica prossima al 20 aprile e presenta una serie di grandi pianisti alle prese con i capolavori classici e romantici restituiti alla sonorità originaria dai pianoforti della loro epoca.

I giovani talenti del Conservatorio Cherubini e della Scuola di Fiesole si esibiranno tra il 7 e l’11 maggio in Sala Coro. La Sala Regia ospiterà tra il 5 e il 12 giugno il GAMO diretto da Francesco Gesualdi e Temporeale – Maggio Elettrico. E inoltre, in Sala Mehta avremo l’Ensemble L’homme armé il 21 maggio, l’ORT diretta da Riccardo Bisatti il 1 giugno, l’OGI con Alexander Lonquich il 10 giugno. E il 29 aprile andrà in onda su Rai 1 "Viva la Danza", il nuovo show televisivo in prima serata di Roberto Bolle, girato nel Teatro del Maggio: un’occasione importantissima per far conoscere questi spazi meravigliosi.