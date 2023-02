Eroina sulla tramvia Blitz dei carabinieri Arrestato spacciatore

La tramvia torna a essere vettore dello spaccio in città. I carabinieri hanno effettuato un servizio mirato a prevenire proprio il traffico di stupefacenti lungo l’asse della linea 1; al termine dell’intervento il bilancio è stato di un arresto e una denuncia. A finire in manette è stato un 23enne cittadino nigeriano, sorpreso a spacciare eroina nella zona a cavallo tra via de’ Rossi e via Romero, direttrici che intersecano in maniera perpendicolare i binari del tram. I militari hanno monitorato i movimenti sospetti dell’uomo che, usando una bici per spostarsi, vendeva dosi ai clienti. E proprio durante uno scambio, appena venduta l’eroina a una ragazza (segnalata in prefettura) è stato bloccato e messo in manette. Ieri l’arresto è stato convalidato al termine del rito direttissimo. Addosso l’uomo aveva una sola dose; a rifornirlo di base sono i complici, che viaggiano appunto sul tram.

Sempre ieri è stato denunciato in stato di libertà un 18enne cittadino egiziano trovato nelle vicinanze della fermata tramviaria Aldo Moro in possesso di circa 50 grammi di hashish. I controlli andranno avanti. E’ la fermata Aldo Moro, quella più vicina al centro città ma anche isolata perché nel mezzo di campi incolti. Qui i pusher entrano in azione, si muovono, aspettano i clienti per vendere loro la droga.