Erba e polloni invadono le strade "Tagli effettuati con regolarità"

Una giungla per strada. Il meteo di questo periodo certo non aiuta ma diverse strade e marciapiedi del territorio sestese appaiono ricoperti di ‘vegetazione’. Il fenomeno è evidente, ad esempio, in alcuni viali cittadini: viale della Repubblica, viale XX Settembre ad esempio ma soprattutto viale Ferraris che porta alla stazione ed è particolarmente battuto. Qui, intorno agli alberi, sono presenti polloni di dimensioni maxi che invadono il marciapiede giungendo, in alcuni casi, a ridosso delle abitazioni. Tralci verdi sono presenti anche in diverse strade: una grande abbondanza si può notare, ad esempio, nella zona del distretto Asl, la cosiddetta "Scatola nera". Uno stato per cui sono presenti diverse proteste e segnalazioni nei social che l’assessore al Verde pubblico Beatrice Corsi (in foto) riconosce e del quale prova a dare spiegazioni: "In realtà – dice – la presenza di polloni che ricoprono i tronchi e di erbacce non è dovuta al fatto che il Comune non effettua i dovuti tagli. Un primo taglio è già stato ultimato, infatti, tra marzo e maggio e da inizio giugno è già ripartito il secondo giro che terrà conto del calendario precedente. Purtroppo, però, la combinazione tra le forti piogge e il caldo dell’ultimo periodo fa sì la ricrescita sia velocizzata moltissimo. Lo stesso può dirsi per il taglio dell’erba nelle aree verdi, giardini e parchi: effettuiamo i tagli con regolarità ma l’erba ricresce in maniera rapidissima tanto che l’impressione è che non sia stato fatto niente. Invece non è così". Da pochi giorni, dunque, è iniziato il secondo taglio di erbacce infestanti e polloni che proseguirà: "La prossima settimana fra l’altro – annuncia Corsi – interverremo per le operazioni di spollonatura nel viale Ferraris che rappresenta uno dei casi più segnalati e con maggiore criticità e ci sarà una ripulitura completa. Poi il calendario andrà avanti, secondo un calendario, già predisposto in altre zone del territorio".

Sandra Nistri