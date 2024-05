Eravamo otto amici al bar. A colpi di freccette verso il tricolore

Da passione a sport, da otto amici al bar a campioni di freccette. Ivan, Flavio, Salvatore, Tiberio, Niccolò, Alessio, Matteo e Marco sono i magnifici otto uniti dalla passione per il gioco delle freccette, che sono riusciti a scalare la vetta della classifica regionale, hanno vinto il campionato toscano e adesso si trovano a contendersi quello nazionale. Grazie allo spirito di squadra tenuto insieme dall’amicizia, non hanno mai perso una partita nel campionato amatoriale di livello regionale cui hanno preso parte dallo scorso autunno fino a qualche settimana fa. Il ritrovo è nella saletta del bar ’I’ Poggio’ a San Donato. Qui gli ’Amici’, questo il nome della squadra, si allena per sfidare le migliori formazioni del campionato nazionale amatoriale che farà tappa il primo giugno ad Arezzo. La sfida ora è diventare campioni d’Italia.

"Il nostro percorso è stato straordinariamente sorprendente, a dire il vero non ci aspettavamo tanto successo, nonostante ci avessimo creduto fin dall’inizio", dichiarano i giocatori Ivan Vasilev Dimov, Flavio De Angelis, Salvatore Oliveri, Tiberio Fiaschi, Niccolò Galgani, Alessio Galgani, Matteo Pelacchi, Marco Arrighini. "Abbiamo deciso di costituire una squadra – proseguono – quando eravamo già molto amici. Ci siamo ritrovati e abbiamo coltivato questa nostra passione con impegno, dedizione e soprattutto costanza. Ne è venuto fuori un bellissimo progetto sotto il profilo umano e sportivo che intendiamo portare avanti grazie anche alla disponibilità dello spazio concesso dal circolo della Filarmonica ’Giuseppe Verdi’ San Donato in Poggio". Il gruppo, nella vita sono liberi professionisti, rappresentanti commerciali, artigiani, studenti tutti uniti dalla grande passione per il gioco delle freccette, si è fatto squadra, ha creato una rete di affinità e vocazioni, piena di energia ed entusiasmo, ha costruito delle relazioni di rispetto e stima reciproca. Il talento di ognuno di loro è emerso fino a diventare una forza unitaria. "Un’avventura che abbiamo fatto crescere – precisano – allenandoci, sostenendoci reciprocamente, scambiando consigli, idee e confrontandosi in maniera trasparente perché siamo convinti che il valore della solidarietà sia la base su cui fondare un rapporto autentico come il nostro che parla di sport, fiducia e voglia di stare insieme". Ache in Italia sta conoscendo una graduale crescita in termini di partecipazione e interesse da parte di giovani e adulti.

Andrea Settefonti