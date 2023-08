Equilibrio tra Necessità ed Esigenze, Una Pizza a Firenze a 20 Euro? No!

Emanuele Baldi

Est modus in rebus – c’è una misura nelle cose – dicevano i nostri avi. E la misura è il punto d’incontro tra le esigenze e le necessità di A e B. Perché è vero che A – così chiamiamo il gestore di un ristorante – negli ultimi mesi, dopo gli schiaffoni del Covid, si è caricato sul groppone ogni tipo di rincaro, dalle bollette, agli affitti, ai costi delle materie prime e dei trasporti.

Ma è pur vero che a B – così chiamiamo l’avventore – gas, luce e acqua non li regalano, il mutuo è lievitato e a fine mese ci arriva male. Quindi che un piatto sia rincarato è nella logica delle cose. Che in centro a Firenze una pizza arrivi a costare 20 euro e una pappa al pomodoro 14, come abbiamo raccontano nei giorni scorsi, proprio no.