Equilibrio fragile fra i cantieri "Ogni giorno 260mila auto"

Il caos in via degli Arazzieri, con la fila – quasi perenne – di bus non è causata dall’ampliamento del cantiere della tramvia in via Cavour e piazza San Marco. Ne è convinto l’assessore al traffico Stefano Giorgetti al quale la situazione è ben nota. E monitorata 24 ore su 24 dalle telecamere della sala operativa. Più facilmente a causare il tappo è l’ingorgo in via Nazionale.

In ogni caso la tenuta della fluidità della circolazione a Firenze è fragile, basta un cantiere aperto in emergenza per un problema ai sottoservizi (come accaduto mercoledì scorso con Publiacqua in viale Galilei), oppure un incidente in autostrada, o un rallentamento dei collegamenti ferroviari, per paralizzare il traffico in città. E questo accade sempre più frequentemente.

I due giorni neri per il traffico in città sono il martedì e il venerdì. E, in effetti, ieri, in particolare in uscita da Firenze, la liturgia di code e sacramenti degli automobilisti si è ripetuta come da copione. "A Firenze in media entrano 260mila auto al giorno: se restiamo intorno a questo numero il traffico trova una compensazione, anche nelle ore di punta non si verifica la paralisi – spiega l’assessore al traffico di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti – Diversamente, quando c’è un aumento di ingressi in città che fa superare anche del 5% questa soglia la situazione può diventare critica".

Ci sono nodi al ponte alla Vittoria, viale Lavagnini-Don Minzoni, via Lorenzo il Magnifico che risentono del cantiere della tramvia in piazza della Libertà.

"Si cerca di lavorare rimanendo ancorati ai tempi programmati – spiega Giorgetti – Ma se si vogliono fare le cose, innovare il trasporto pubblico, bisogna sopportare anche i cantieri e quel che ne consegue: faremo del nostro meglio perché il traffico non ne risenta ulteriormente". Ad ogni nuova cantierizzazione corrisponderà un adeguamento della viabilità. Anche se l’equilibrio è sempre molto precario.

Ilaria Ulivelli