Eppure a me non dispiace E’ un simbolo

Gabriele

Canè

Intendiamoci: non è un colpo di genio. Niente a che vedere con slogan straordinari come "chi Vespa mangia le mele", o con certe campagne di Oliviero Toscani, quando faceva foto ed evitava di fare comizi nei talk show. Aggiungo anche il più assoluto rispetto per le opinioni di persone di valore come Cristina Acidini o Antonio Natali, per il sindaco Nardella che ama la sua città e i suoi tesori, o per i tanti, i più, che stanno grondando legittima indignazione sui social. Avranno certamente ragione loro. Però a me la pubblicità con la Venere di Botticelli non dispiace. Non mi dispiace l’idea della ministra Santanchè di pubblicizzare il nostro Paese con una immagine simbolo del patrimonio artistico calata in realtà commerciali e turistiche. Non mi scandalizza. E’ una campagna promozionale pensata soprattutto per gli stranieri, non un manuale di storia dell’arte. Poi, la Venere che mangia la pizza o in minigonna, può anche non piacere o indignare. Capisco. Però penso che per non dispiacere alla "cultura" e ai danari dei padroni di casa, abbiamo appena mandato alla Expo in Dubai un David di Michelangelo in 3D in un allestimento che di fatto ne nascondeva la parte inferiore, quella che ha la statua originale e hanno tutti i maschi, persino in Dubai. Penso di non aver colto la stessa indignazione che vedo ora per un uso irriverente di Botticelli, quando è stato compiuto questo scempio, questa calata di brache, che resterà nel Guinness delle vergogne patrie. Perché il mezzo-David non stava su cartelloni o depliant pubblicitari, ma simboleggiava l’Italia, la sua storia, il futuro, in una sede internazionale. Allora, prendo atto con rispetto delle critiche degli esperti, ma resto del mio parere. Con la sola riserva che anche in questo caso abbiano usato le forbici: per tagliare un po’ di capelli alla Venere. Niente, però, in confronto a tagliare in due il David. Per un pugno di dollari.