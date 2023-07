Episodi di Violenza Sessuale Aggravata a Firenze, Estremo Allarme per i Giovani

"Estremo allarme per gli episodi di violenza che sempre più frequentemente coinvolgono ragazze e ragazzi giovanissimi. È chiaro che socialmente e istituzionalmente stiamo andando in una direzione completamente sbagliata. Per prevenire la violenza, dobbiamo lavorare sull’educazione dei giovani, anche e soprattutto nelle scuole. Ribadisco l’urgenza di introdurre l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado. In merito c’è già una proposta di legge a mia prima firma depositata alla Camera dei deputati che attende solo di essere calendarizzata. Dobbiamo insegnare a quelli che saranno gli adulti di domani il rispetto di genere, il contrasto agli abusi, le conseguenze drammatiche del revenge porn, gli aspetti relazionali ed emotivi della sessualità, la grammatica dei sentimenti. È un percorso lungo, ma irrinunciabile per estirpare la violenza sin dalle sue radici e oggi non è più rinviabile".

Così Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia commenta la vicenda riguardante i 24 minorenni della provincia di Firenze finiti sotto inchiesta per violenza sessuale aggravata nei confronti di due 12enni e per produzione, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Nelle scorse settimane, nove di loro hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagine e, assistiti dai rispettivi legali, si sono difesi: chi facendosi interrogare, chi depositando memorie a propria discolpa. Quale sarà l’epilogo giudiziario? Probabile una messa alla prova.

Nel corso del party, organizzato in una casa senza adulti da un quattordicenne creatore anche di un gruppo whatsapp in cui è stata preparata la serata, sarebbe stata consumata droga, bevuti superalcolici, e alcuni rapporti sessuali, consumati in promiscuità, davanti ad altri presenti, sarebbero stati filmati.

Alla festa c’erano 17 ragazzi, comprese le due dodicenni. Altri minori, anche se non presenti, avrebbero contribuito alla diffusione dei video inoltrandolo dopo averlo ricevuto.