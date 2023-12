Epatite Delta, ottimi risultati da farmaco che difende il fegato

Firenze, 7 novembre 2023 - Ottimi risultati da un farmaco contro l'epatite Delta che, se usato in tempo, dà ottimi e duraturi risultati preservando il fegato di pazienti già gravati dall'epatite B. È quanto emerso al congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, Simit a Firenze. Si parla della bulevirtide, arrivata prima in modalità compassionevole e successivamente fornita dallo Stato, nel fegato. "È un farmaco molto innovativo - spiega Maurizia Brunetto, direttore dell'unità operativa Epatologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa - perché dopo 6-12 mesi di trattamento in oltre il 70% dei pazienti abbiamo visto una importante caduta dei livelli del virus" e dei valori di malattia epatica. "L'epatite Delta è una malattia rara, perché si genera nei soggetti portatori del virus dell'epatite B che hanno una coinfezione o una superinfezione con il virus dell'epatite Delta - spiega ancora la specialista. Si stima essere prevalente, a livello italiano, in circa il 7-8% di portatori di HBV". "Quindi - aggiunge - si tratta di un numero relativamente modesto di soggetti. Il problema, però, è che la coinfezione, ma soprattutto la superinfezione induce un danno epatico grave, a rapida evoluzione. Questo vuol dire che abbiamo soggetti con cirrosi e complicanze prima dei 50 anni, con un impatto notevole sull'aspettativa di vita del paziente". Le linee guida europee non possono che essere stringenti e suggerire, di rimando, a tutti i pazienti positivi all'epatite B di sottoporsi,ì almeno una volta nella loro vita, a un test per individuare gli anticorpi specifici per la Delta. "Purtroppo i dati di sorveglianza ci dicono che questo non succede - ammette Brunetto - nel 20-25% dei soggetti interessati", che andrebbero intercettati vista la possibilità terapeutica offerta dal farmaco.