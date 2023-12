Eolico Polemica sui documenti al Tar. E’ scontro tra sindaco e azienda

MUGELLO

L’allungarsi dei tempi di attesa, per la sentenza del Tar che deve giudicare sul ricorso presentato dal Comune di San Godenzo, da Italia Nostra e Cai, contro il progetto dell’impianto eolico industriale sul Giogo di Villore proposto dalla veneta AGSM AIM ed autorizzato dalla Regione, non attenua le polemiche.

Complici i nuovi documenti (in particolare l’atto regionale ) che i ricorrenti hanno presentato al giudice, e che ha suscitato le contestazioni del legale dell’AGSM. In particolare l’avvocata Germana Cassar ha parlato di "tentativo scorretto di Comune e di Italia Nostra di chiedere un rinvio dell’udienza pubblica paventando la carenza dell’autorizzazione sismica e problematiche sul piano rocce e terre di scavo".

La stessa Agsm contesta il deposito "di un atto di cui non eravamo a conoscenza e al quale ci siamo opposti, ritenendolo tardivo e irrilevante".

Ma il sindaco di San Godenzo Emanuele Piani non ci sta: "Abbiamo esercitato il nostro diritto di difesa, fornendo al tribunale, non appena ne abbiamo avuto possibilità, le informazioni e documentazioni utili alla decisione". Continua il primo cittadino di San Godenzo "Nulla di anomalo o di scorretto: la richiesta di deposito rientra nelle dinamiche processuali. Stessa premura non è stata avvertita da AGSM, che ha ritenuto di non riferire al Tar gli sviluppi riportati nel documento della Regione al cui deposito la società si è opposta".

Nicola Di Renzone

Paolo Guidotti