La battaglia di Enza: a gennaio lo sfratto ma il marito è malato. "Siamo disperati "

Firenze, 31 gennaio 2023 – A gennaio dovranno abbandonare la casa in cui abitano dal 2007 e nella quale hanno cresciuto i loro tre figli. Lo sfratto non sarà più rinviabile, come per le altre volte. Ma Enza Landi, 55 anni, e Antonio Pulieri, 57 anni, non hanno alternative: lui da più di un anno è alle prese con la demenza fronto-temporale, che lo ha costretto a cambiare le sue abitudini di vita e ad abbandonare il lavoro; lei non può lasciare da solo il marito, e quindi si è licenziata.

Due dei figli, ormai grandi, non hanno spazio e per ospitare i due genitori. Il terzo, di 23 anni, vive ancora con loro nella casa di proprietà della Fondazione comitato per le case ad uso Indigenti di Firenze, in via Benedetto Dei. "Non riusciamo più a pagare l’affitto, non mi vergogno a dirlo – spiega Enza –. E non abbiamo un posto dove andare, nessuna entrata economica o garanzia che permetta di accedere a dei prestiti, ma vogliamo pagare il nostro debito".

C’è dignità e trasparenza nella parole di Enza: conosce i dettami economici interni a una società, suo marito ne gestiva una di edilizia, e sa che i 23mila euro che deve alla Fondazione sono tanti. Troppi, forse. "Quello che chiedo – chiosa la donna – è comprensione. Non abbiamo voluto noi una situazione del genere e nel corso degli anni abbiamo fatto molti sforzi per riuscire a pagare bollette e affitti". Adesso, però, senza più uno stipendio, mantenere anche quella piccola percentuale di versamenti che venivano fatta mensilmente è diventato impossibile.

La Fondazione, dopo un incontro per la conciliazione al tribunale di Firenze, ha intrapreso le vie legali, in quanto, risponde a La Nazione, "non è stato possibile addivenire ad alcuna soluzione transattiva". La donna, difesa dall’avvocato Francesco Caretti, spiega invece che "gli incontri sono stati controproducenti, e l’unico obiettivo dei proprietari è quello di mandarci via". E poi denuncia: "Abbiamo ricevuto delle bollette dell’acqua – tuona ancora – con consumi e costi abnormi per colpa di una perdita, e lo abbiamo fattosempre presente al gestore del palazzo". Dal canto suo, la Fondazione specifica che tali "consumi derivano dalla mancata manutenzione ordinaria da parte della conduttrice" e di non essere mai stata informata "di alcuna perdita occulta da riferirsi agli impianti di competenza".

Versioni divergenti che depositano comunque un’unica verità: i prossimi tre mesi saranno gli ultimi che la famiglia Pulieri passerà nella sua casa. "Siamo disposti a un nuovo accordo, nelle nostre possibilità, per rimare qui. È anche una questione di buon senso", conclude la donna. La Fondazione, però, "sopravvive solo grazie ai canoni pagati dagli inquilini – ci fa sapere –, molti dei quali sono nella medesima situazione della signora Landi, se non peggiori, e quindi non sarebbe corretto, anche nei confronti di tali famiglie, fare delle disparità di trattamento".