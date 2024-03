Entrare nel vivo di un’opera. Indagini sui gessi di Bartolini

Entrare nel vivo dell’opera di Lorenzo Bartolini. Un viaggio nei "meandri" dei suoi modelli in gesso quello che la Galleria dell’Accademia ha intrapreso, nelle vesti di un progetto pilota di ricerca scientifico in collaborazione con la Soprintendenza di Firenze e delle province di Pistoia e Prato (Sabap) e la Supsi - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana di Mendrisio. Il progetto è stato presentato, ieri al museo, alla presenza della direttrice Cecilia Hollberg, Alberto Felici funzionario restauratore della Soprintendenza e di Giacinta Jean docente della Supsi. Tra gli scultori neoclassicisti più in voga nella prima metà dell’800 in Toscana, Bartolini realizzò migliaia di sculture in marmo a cui corrispondono altri calchi in gesso. Una parte consistente di questi ultimi è in esposizione nella Gipsoteca delle Galleria ed è su di essa che si è concentrato il progetto. "Si tratta di un metodo di indagine innovativo e non invasivo – spiega Felici –, già applicato su quelle dello scultore Vincenzo Vela nel museo di Ligornetto in Svizzera. Possiamo conoscere la tecnica usata nel passaggio dal modello in gesso alla traduzione finale nel marmo, caratterizzare i materiali utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione e avere un quadro più chiaro del processo creativo". Si parte dalla lettura della superficie dei calchi, attraverso indagini diagnostiche, per poi approfondire lo studio con riprese radiografiche e capire la struttura interna, le finiture, le congiunzioni tra le varie parti e il materiale dei chiodini usati per prendere le misure prima della traduzione in marmo. Segue con scansioni delle opere in marmo come il monumento a Vittorio Fossombroni, l’Apoteosi di Leon Battista Alberti a Santa Croce e la Carità a Palazzo Pitti per operare un confronto tra modelli in gesso e marmo. "Analizzando i calchi in gesso abbiamo due opportunità – continua Felici -, quella di carpire i segreti della tecnica dello scultore, il suo rapporto con il committente e collaboratori". Un qualcosa di cui non c’è traccia nei documenti storici o scientifici, ma emerge grazie a indagini come queste. Utili a verificare lo stato di conservazione delle opere, identificando eventuali criticità strutturali che non potrebbero essere rilevate tramite l’osservazione diretta. "Speriamo – ha concluso la Hollberg – che questo possa essere un primo passo per rendere più strutturato questo metodo di indagine di progetti futuri".

Ludovica Criscitiello