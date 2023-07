Entra nel vivo il progetto ’Resistenze artistiche’ Giovedì 13 luglio appuntamento con Sona Baradaran L’opera è preceduta da una passeggiata

Entra nel vivo "Resistenze artistiche", il progetto teatrale collettivo sul torrente Pesa, a Ginestra Fiorentina, promosso grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Arte. Giovedì 13 luglio appuntamento (ore 19 in via Chiantigiana 1c e 3) con Sona Baradaran e la sua opera realizzata durante la residenza artistica "Transire Flumen" nelle sedi delle associazioni "Mi chiamo Viscardo" e "Arbus". L’azione artistica si concretizzerà in un dipinto di tre metri per uno di cui sono state riprese tutte le fasi di realizzazione. Il pubblico potrà partecipare alla passeggiata che precederà il disvelamento dell’opera e sarà parte integrante del percorso artistico. Il progetto è svolto in collaborazione la Salute Mentale della zona empolese della Asl Toscana centro ed è patrocinato dal Comune di Lastra a Signa.