Ente sempre in rosso Negli ultimi vent’anni tre commissari e sei sovrintendenti

Il commissario del Maggio Onofrio Cutaia, quando arriverà a Firenze troverà un bilancio preconsuntivo del 2022 con una perdita di tre milioni e mezzo.

Ma, niente di nuovo, se si guarda la storia dell’ente lirico cittadino degli ultimi vent’anni. Ci sono solo piccole parentesi d’attivo e qualche bilancio in utile, grazie a marchingegni quali sopravvenienze (vendite di immobili) o stralcio di debiti, ossia soldi pagati in parte.

Ormai, ne sono passati così tanti alla guida del Maggio, che non è neanche semplice capire chi ha speso di più, quanti debiti ha trovato e quanti ne ha lasciti. Anche a guardare i numeri alcune cose sono chiare.

Sta di fatto che in vent’anni si sono succeduti sei sovrintendenti e tre commissari straordinari.

Partendo dal 2004, l’allora sovrintendente Giorgio Van Straten debutta il mandato con un rosso di oltre 6 milioni, che l’anno dopo diventa di 5,9: a luglio si dimette e arriva il commissario Salvatore Nastasi.

A gennaio 2006 viene nominato sovrintendente Francesco Giambrone che resta fino a maggio 2010. E se il suo primo bilancio segna un attivo di circa 2 milioni, nel 2007 si torna giù a meno 1,8 milioni, nel 2008 a 5,4 e nel 2009 a 2,3milioni.

L’anno successivo un disastro: Giambrone se ne va e sale sul palcoscenico l’esuberante Francesca Colombo: i conti si chiudono con 8,3 milioni di perdita. Il 2011 solo 3,3, ma sempre in rosso. Fino al 2012, l’annus horribilis, dove si superano i 10milioni e 200mila euro di perdita, tanto da correre ai ripari e chiamare un altro commissario salvatore della patria. Si entra nell’era di Francesco Bianchi che però nel 2013 non fa molto meglio e deve presentare un bilancio con 9,3 milioni in negativo. Nel 2014 si tira un sospiro di sollievo, Bianchi diventa sovrintendente e per qualche anno si rivede qualche utile. Ma sono risultati che non nascono da una sana quanto elementare gestione di costi e ricavi, entrate e uscite, ma da operazioni contabili, rinegoziazione dei debiti con le banche, artisti saldati con cachet defalcati. Insomma, poste straordinarie.

Al riguardo, un’eccellente e meticolosa ricostruzione dei flussi del Maggio è stata fatta dalla rivista “L’ape musicale“.

Negli anni, specialmente il Comune, ha tentato vari strategemmi di ricapitalizzazione, dal conferimento dell’ex Teatro Comunale al Goldoni. Ma né i soldi della legge Bray né gli sponsor sono bastati a raddrizzare la baracca.

Arriva pertanto il momento in cui anche Bianchi deve gettare la spugna, e si dimette.

E’ marzo del 2017 e lasciandosi alle spalle la laguna e la Fenice di Venezia, in riva all’Arno approva il sovrintendente Cristiano Chiarot. Gli spiegano che ci sono debiti e che non devo spendere. Ci prova, il primo anno sta in pareggio, il secondo lascia in cassa 31mila euro, mente nel 2019 fa un utile effettivo addirittura di un milione e 200mila euro. Troppo bello per essere vero.

Bisogna cambiare. Quasi come un fulmine a ciel sereno scende dalla Scala l’austriaco Alexander Pereira: scoppia il Covid e il bilancio del 2020 ha addirittura 2 milioni di utile perché l’attività è ferma, così come il 2021 (400mila euro). Ma nel 2022, con la ripresa degli spettacoli Pereira fa il botto e sfora, al momento, di 3 milioni e mezzo. Ed è da qui che si riparte.

Olga Mugnaini