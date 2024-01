Enogastronomia. Pronti per "Taste"

Alla Fortezza da Basso di Firenze torna “Taste. In viaggio con le diversità del gusto”. Il salone di Pitti Immagine rivolto ai professionisti del settore food & beverage, giunto alla 17ma edizione, si svolge dal 3 al 5 febbraio. Riflettori puntati su oltre 660 aziende, rappresentative dei valori e delle specificità della cultura produttiva e della tradizione gastronomica italiane. Sono più di 150 le realtà che si presentano per la prima volta a Taste: un made in Italy dolce e salato pronto a viaggiare nel mondo.

"Taste continua a crescere, ma non solo in termini quantitativi - commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine - In 17 edizioni, il numero delle aziende presentate è salito, ma le sempre più numerose richieste di partecipazione al salone vengono selezionate in maniera accurata".