Energia mentale. Bene da difendere

La confusione della mente è una condizione in cui non si riesce a ragionare in modo chiaro e rapido. Può presentarsi come un senso di disorientamento o con l’incapacità di rimanere concentrati, di ricordare eventi o di prendere decisioni, e può essere associata a comportamenti inconsueti o aggressivi. In medicina e psicologia questa condizione è considerata seriamente poiché rappresenta uno stato di sofferenza del cervello e del sistema nervoso che comporta effetti invalidanti. Esistono momenti della vita in cui si è sottoposti a pressioni notevoli. Lo stress, acuto o di minore intensità, ma continuativo, ha un effetto evidente nel tempo sul nostro cervello. Nei periodi in cui viviamo un sovraccarico nella gestione degli stimoli derivanti da lavoro, studio, oppure da situazioni impegnative di altro genere, assistiamo ad una perdita di vitalità dei nostri neuroni e ciò produce un rallentamento nell’attività cognitiva e comportamentale. Gli stati di confusione e stress derivano dall’esaurirsi della energia mentale. Sentimenti come l’incertezza rendono sempre più difficile pensare al futuro, quelli che un tempo erano semplici eventi oggi sono vicende sempre più complesse e più difficili da comprendere. L’ambiguità nella comunicazione aumenta e non sappiamo più come valutare le informazioni e le loro fonti, tra affidabilità ed inaffidabilità e così brancoliamo nel buio di ciò che sembra, ma non è.

Tutto questo genera confusione e nel quotidiano non riesce a dissolvere il sentimento di disorientamento della gente peggiorato anche dall’avanzare dello sviluppo tecnologico rispetto a quello culturale. Le crescenti diseguaglianze sociali aumentano il disagio esistenziale portando all’emarginazione tantissime persone. Il senso della estraneità, il sentirsi straniero, lo smarrimento nel rapporto tra il proprio sé e lo spazio che ci circonda appare in tutta la sua drammaticità che la rappresentazione pittorica di Munch è riuscita bene a trasmettere nel suo “Urlo”. È difficile districarsi dalla notevole mole di “confusioni” che ai nostri giorni, si sovrappongo a diversi livelli, restituendoci una pluralità di situazioni nelle quali l’uomo contemporaneo trova difficoltà a muoversi senza rimanervi oppresso.