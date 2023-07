Enel stacca la corrente, chili di alimenti da buttare

Beni deperibili da buttare, anche grandi quantità. Ieri mattina diversi commercianti di Colonnata che trattano alimentari o generi che necessitano di conservazione in frigorifero hanno dovuto gettare nell’immondizia chili di materiale. La causa? Gli interventi sulla rete elettrica “programmati“ da E- Distribuzione, con un “avviso“ di interruzione dell’energia elettrica dalle 9 alle 17 di ieri. Ma è proprio per la comunicazione dei lavori che è scoppiata la polemica: "Abbiamo visto solo mercoledì i cartelli attaccati ai pali che indicavano gli interventi previsti, il giorno prima dell’intervento – racconta Daniele Novosedlik de "Le Bontà di Giulia" in piazza Rapisardi – e nessuno ci aveva avvertito. Quando ci sono lavori di questo tipo occorre che i commercianti che vendono beni deperibili siano contattati personalmente diversi giorni prima, perché possano prendere provvedimenti e evitare quanto accaduto oggi. Solo la Coop aveva un gruppo di continuità, e forse aveva ricevuto una comunicazione diversa. Io, visto anche il caldo, ho dovuto buttare grandi quantità di roba".

Sulla stessa linea e con la stessa rabbia anche Andrea Lucarelli della caffetteria gelateria Cucca di via Da Feltre: "Ci siamo accorti dell’avviso nel pomeriggio di mercoledì – racconta – troppo tardi, ma si diceva che l’interruzione avrebbe riguardato i soli clienti alimentati in bassa tensione abbiamo pensato che i frigoriferi dei nostri negozi non sarebbero stati interessati. Nessuno di noi è stato avvertito personalmente che, invece, sarebbe stato così. Ieri mattina alle 9, con la gelateria chiusa, è partito l’allarme e giunto al negozio mi sono reso conto che il gelato era tutto da buttare, decine di chili inutilizzabili. Con notevoli danni. Quando si fanno questi interventi si avverte prima e in negozio, non con una comunicazione affissa". Il Comune fa sapere di non essere stato messo a conoscenza dell’intervento e di avere contattato ieri E-Distribuzione che avrebbe comunicato di avere affisso i volantini il 3 luglio, impegnandosi a velocizzare i lavori per concluderli alle 14. Nei prossimi giorni l’azienda sarà convocata in Comune.

Sandra Nistri