Enel, sciopero nazionale Cgil-Cisl-Uil

Firenze, 8 marzo 2024 – Sciopero nazionale sui lavoratori Enel per la giornata di oggi: l'agitazione è indetta da Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil. In Toscana (dove Enel conta circa 2.600 addett) sono previsti presìdi con sindacati, lavoratori e lavoratrici: uno a Firenze (ore 10-12, via Cavour davanti alla Prefettura), uno a Siena (davanti alla sede operativa in Strada del Petriccio e Belriguardo, ore 8-11), uno a Massa presso la sede di Codupino (via Aurelia ovest, ore 10-12) e due a Pisa (il primo dalle 7.30 alle 9.30 davanti alla sede Enel di via Andrea Pisano e il secondo dalle 9.30 alle 10.30 in via Battisti). Uno sciopero che rivendica una diversa strategia industriale fondata su un adeguato piano d’investimenti, un rafforzamento dell’occupazione ed un modello organizzativo capace di valorizzare le professionalità. Come si legge in una nota Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil si schierano contro le decisioni del Management di Enel che vorrebbe appaltare la maggior parte delle attività elettriche con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori delle imprese e del sistema elettrico italiano vicino al collasso.