Enel, rinnovata la rete elettrica

Un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico: è quello che si è appena concluso in località Consuma, tra i territori comunali di Pelago e Montemignaio, sul crinale casentinese a cavallo tra le province di Firenze e Arezzo, con particolare riferimento alla cabina elettrica denominata ‘Consuma 1’, che fornisce alimentazione alla località omonima sia lato pelaghese che di Montemignaio. I tecnici di E-distribuzione hanno realizzato un potenziamento attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica, rinnovata con l’installazione di nuovi quadri di bassa tensione motorizzati ed apparecchiature di ultima generazione, garantendo qualità del servizio elettrico lungo le linee elettriche in uscita dalla cabina stessa. Le squadre operative hanno anche verificato l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.