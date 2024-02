Enel, partono i lavori in collina

Lavori al via da parte di Enel. L’intervento che interessa diverse zone collinari del comune di Fiesole , si terrà nella giornata di oggi e comporterà la sospensione dell’elettricità e per alcune ore anche dell’acqua. E’ quanto rende noto Publiacqua che ha diffuso un comunicato per avvisare i cittadini del Comune di Fiesole. " A causa di lavori effettuati da Enel, che toglieranno energia ai nostri impianti, dalle ore 9 di venerdì 16 febbraio- si precisa in una nota del gestore del sistema idrico integrato comunale- si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via Montebeni, via della Collina, via della Selva, via di Ontignano e limitrofe". La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio. Martedì invece, sempre a causa di lavori, la luce mancherà dalle 8.30 alle 16.30 in zona Cicaleto e Caldine, nella valle del Mugnone