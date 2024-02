End Polio Now. Raccolta fondi con TeatRotary

Ceccuti

Siamo esattamente a metà dell’iniziativa invernale TeatRotary 2024, l’ormai nota rassegna teatrale a scopo solidale promossa ogni anno dal Rotary Club Firenze Est col duplice scopo di raccogliere fondi a favore di End Polio Now – progetto dedicato all’eradicazione della poliomielite dal pianeta – e dare un’occasione di visibilità alle meritevoli compagnie teatrali del nostro territorio. La XV edizione del divertente contest, cui il pubblico partecipa sempre più che volentieri, ha preso il via lunedì 5 febbraio al Teatro Le Laudi, con l’esibizione della compagnia La Martinicca di Piazzano, che ha portato in scena "Basta che sian di fori" di Massimo Valori. Lunedì scorso il secondo spettacolo: la compagnia Pizzichi di sale ha presentato la commedia "L’importanza di chiamarsi Ernest" di Oscar Wilde. "Due serate andate più che bene – commenta la presidente Sandra Manetti -, durante le quali il pubblico in sala ha potuto esprimere il proprio voto partecipando attivamente. Quest’anno abbiamo scelto di aggiungere alla nostra campagna di raccolta fondi anche un progetto legato al territorio, ossia la donazione di un defibrillatore per il teatro che ci ospita. Un ringraziamento sincero va anche alle compagnie che si esibiscono gratuitamente per permettere la maggior raccolta fondi possibile." La rassegna - con ingresso ad offerta libera - proseguirà lunedì prossimo alle 21, con l’esibizione de Gli smemorati del Ruah nello spettacolo "Il vedovo allegro", di Moreno Burattini. La serata conclusiva, in programma lunedì 26 febbraio, vedrà invece la premiazione dei vincitori scelti dalla giuria popolare e l’esibizione degli special guest "Gruppo ACT-Able", ossia gli allievi speciali di una scuola di teatro inclusivo rivolto ai disabili. Info: 348 7880448- [email protected]