Emozioni nel nome di Alessio Freschi: "Il suo ricordo vive dieci anni dopo"

Si sono ritrovati a cena, al circolo di San Martino, per ricordare un loro caro amico, scomparso dieci anni fa. Alessio Freschi aveva 39 anni quando morì nel 2015, per una malattia che in breve tempo non gli dette scampo. Amante della vita e soprattutto del ballo, sua vera passione, di cui era anche maestro. Fino a farlo diventare il suo lavoro entrando a far parte dello staff della Ritmoteque Dance School di Calenzano. Alessio, però, era un campigiano doc e in tutti questi anni i suoi amici, fra cui Sandro e Riccardo, non lo hanno mai dimenticato. Anzi. Così, a pochi giorni dal decimo anniversario dalla sua scomparsa, il 26 settembre, hanno voluto ritrovarsi per ricordarlo e per sorridere insieme, proprio come se lui fosse lì con loro. E venerdì presente lo era sicuramente. Nelle parole, nei ricordi e nelle emozioni che la serata ha regalato a tutti. "Il 26 settembre saranno 10 anni da quando ci hai lasciati, dieci anni volati via, dieci anni con un vuoto incolmabile", dice Sandro. La scelta di San Martino per ritrovarsi non è stata casuale: "Quando passo davanti a casa sua o al circolo, mi vengono sempre in mente mille ricordi e aneddoti di momenti vissuti insieme, a volte anche banali. Ma non ne ricordo alcuno in cui non sorrideva, mi sembra di sentirla quella sua risata inconfondibile e contagiosa. Aveva sempre una parola buona per tutti e il suo modo di prendere la vita con il sorriso o con una battuta era unico".

In tanti hanno risposto all’appello, quei ragazzi di ieri, oggi uomini, che come tutti hanno dovuto fare i conti con la vita. "In quello che faceva – aggiunge - riusciva sempre a eccellere, nel ballo, nelle arti marziali e come non dimenticare Alex Monroe Dj. Venerdì abbiamo deciso di ricordarlo a modo suo, festeggiando la vita e l’amicizia, con una cena in quello che era il nostro ritrovo abituale: il circolo di San Martino. Eravamo in tanti, ma solo una piccola parte di quegli amici e di quelle persone che hanno fatto parte della nostra vita. Noi però siamo quelli che definirei ‘la vecchia guardia’, gli Amici con la A maiuscola, quelli che, come dice una canzone "in motorino sempre in due. Ciao socio".