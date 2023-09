Emozioni e qualche capello bianco. Allievi e professori dell’Einsteinsi ritrovano a cena dopo trent’anni

I ritrovi fra vecchi compagni di scuola costituiscono, oramai, una consolidata tradizione, ma il ritrovo fra ex alunni avvenuto nei giorni scorsi a Firenze è stato decisamente unico: non una, ma ben 4 classi di diplomati ragionieri appartenenti alla stessa sezione (P3) dell’istituto tecnico commerciale “Einstein” fra il 1991 ed il 1994. L’eccezionalità dell’avvenimento, a cui hanno partecipato diverse decine di ex studenti, è stata rappresentata, soprattutto, dalla partecipazione dei professori dell’epoca che hanno rivisto e salutato i loro “ragazzi” a distanza di 30 anni.