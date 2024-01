Emozioni da Strauss a Wagner. Al Maggio la musica racconta

Fin de siècle, e la musica racconta. È uno splendido itinerario a ritroso sul tema della trasfigurazione quello che Daniele Gatti, alla guida dell’Orchestra del Maggio Fiorentino, percorrerà domani e domenica 21 gennaio nella Sala Mehta del Teatro (ore 20). La prima tappa è datata 1899, nasce a Vienna come sestetto d’archi e solo nel 1917 sarà trascritta per orchestra dal suo autore, Arnold Schönberg, di cui rappresenta la più importante opera d’esordio.

"Verklärte Nacht" (Notte trasfigurata), si ispira a una poesia di Richard Dehmel e racconta di una donna che confessa al suo uomo di portare in grembo un figlio non suo, mentre il terrore di perdere il suo amante l’assale. Ma l’uomo nel cuore della notte la rassicura, pronto ad amare il bambino come se fosse proprio. A seguire, uno dei più noti poemi sinfonici di Richard Strauss, "Tod und Verklärung" (Morte e trasfigurazione), composto nel 1888 a Weimar suggerito dai versi di Alexander Ritter. Descrive le ultime ore di un uomo, forse un artista, che tra le sofferenze dell’agonia passa in rassegna tutte le grandiose tappe della sua vita. La serata si chiude nel nome di Richard Wagner, con il "Preludio e morte di Isotta", che l’autore stesso concepì come brano sinfonico a sé stante, indipendentemente dalla partitura di cui costituisce l’inizio e la fine. Il dramma musicale costituisce una chiave di volta nell’evoluzione del linguaggio musicale europeo.

I motivi del desiderio e del filtro d’amore si sviluppano in un crescendo che si risolve nel finale, dove la trasfigurazione di Isotta avviene accanto al corpo senza vita dell’amato come incarnazione del mito senza tempo di amore e morte. Il concerto sarà trasmesso in differita su Rai Radio 3.

Chiara Caselli