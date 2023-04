Emozioni da Brahms a Beethoven con il Trio dell’Orchestra Fiorentina

L’interesse di Brahms per Beethoven è cosa nota. Non è un caso che tra le opere giovanili del compositore amburghese figuri il "Trio in si maggiore per archi e pianoforte, op. 8", e il rimando non può essere che agli arcinoti concerti per trio di Beethoven. Brahms e Beethoven - di cui il pubblico ascolterà il "Trio per archi e pianoforte n. 3 in do minore, op. 1 n. 3" – sono al centro del concerto del Trio dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domani sera (ore 21) all’Auditorium Fondazione CR Firenze, nell’ambito dei "Mercoledì musicali dell’organo e dintorni". La formazione allinea Marco Lorenzini al violino, Jacopo Luciani al violoncello e Beatrice Muntoni al pianoforte. La rassegna, realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e MetroCittà di Firenze, che concede anche il patrocinio, andrà avanti fino a giugno. Il 3 maggio ci sarà il ritorno di Andrzej Chorosinski a Firenze: il celebre organista polacco ritroverà il pubblico fiorentino dopo il tutto esaurito di otto anni fa. Il 10 maggio all’organo siederà Christian Tarabbia per un "Viaggio dal Barocco allo Stile Galante". Tra gli ospiti eccellenti impossibile non ricordare il contrabbassista Alberto Bocini, che si esibirà il 21 e 22 maggio.

B. B.