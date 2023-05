Emozione Sandra Milo "Raccontiamo l’attesa"

Un film, inno alla toscanità, che diventa un libro arricchito di tutti gli aneddoti che si celano dietro il set. "Che bella storia è la vita" del regista Alessandro Sarti (il secondo dopo "Quel genio di Leonardo") , vive anche attraverso le parole di chi lo ha vissuto in prima persona. Quelle degli attori come il protagonista, lo storico venditore di auto Roberto Caneschi che, proprio in occasione di questo film che racconta la sua storia, ha imparato a recitare per l’occasione e ricorda tra le risate le sue prime lezioni di recitazione. Con al fianco un cast d’eccezione con attori come Gene Gnocchi, la splendida Sandra Milo e Sergio Forconi.

"Confesso – ha raccontato ieri Caneschi alla presentazione del libro a Villa Vittoria – che ancora ora mi tremano le gambe vicino a Sandrocchia". La storia racconta i fatti della vita con quella comicità tipica toscana che rivive attraverso le battute di Sergio Forconi, tra foto di alcuni dei momenti sul set, tra cui quella dell’orto di Caneschi a San Casciano Val di Pesa da dove tutto è partito. "Ricordo – racconta Sarti – di quando Roberto mi chiamò proponendomi l’idea di partire proprio dalla sua storia e trasformarla in un film con i paesaggi toscani sullo sfondo. Andammo nel suo orto, tra ulivi, conigli e paperi allo stato brado per parlarne, un luogo che è un po’ anche il suo rifugio". Una storia di gente dai tratti autentici che vuole insegnare a cogliere ogni particolare del nostro percorso con fiducia e ottimismo. "È il racconto dell’attesa – dice Sandra Milo presente ieri a Villa Vittoria – la nostra attesa che è anche la speranza che qualcosa di bello sta per arrivare".

Ludovica Criscitiello