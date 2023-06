Emozione per il Falstaff L’orgoglio del Maggio

di Giuseppe Rossi

Il Falstaff andato in scena come ultimo spettacolo d’opera di questa travagliata edizione del Maggio è stato accolto con grande calore e già in apertura di serata un lungo applauso ha salutato la protesta delle maestranze del teatro per sollecitare un intervento che scongiuri il rischio di chiusura. In quest’atmosfera la riproposta del capolavoro verdiano ha offerto un’ulteriore prova di orgoglio e qualità a cominciare dalla cura con la quale Stefania Grazioli ha ripreso il grazioso allestimento di Sven-Eric Bechtolf varato due anni fa, con le scene di Julian Crouch e i fantasiosi costumi di Kevin Pollard. L’interesse si concentrava su una compagnia molto rinnovata e in parte riciclata da quella in origine prevista per i Maestri Cantori, ma soprattutto sulla direzione di Daniele Gatti che non ha mancato di esaltare al massimo la resa dei complessi del Maggio. Una lettura di puntigliosa lucidità contraddistinta da un’attenzione analitica a ogni dettaglio e capace di evidenziare particolari spesso inosservati, ma anche di stabilire un calibrato rapporto fra buca e palcoscenico. Quanto alla compagnia l’evidente accuratezza del lavoro d’insieme ha compensato alcuni limiti individuali. Non certo dell’autorevole protagonista Michael Volle, autentico mattatore, ma del pur sottile Ford di Markus Werba, dell’elegante Alice di Irina Lungu, del diafano Fenton di Matthew Swensen e della misurata Quickly di Adriana Di Paola, mentre si è confermata la bravura del Dr. Cajus Christian Collia e una lieta sorpresa è venuta dalla deliziosa Nannetta di Rosalia Cid. Pieno il successo per tutti.