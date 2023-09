Emigrazione intellettuale. La senatrice a vita Liliana Segre entra nel comitato scientifico

La senatrice a vita Liliana Segre è entrata a far parte dell’Advisory Board di Intellettuali in fuga dall’Italia fascista, progetto di ricerca che documenta, per la prima volta in modo capillare e analitico, il prezzo in termini di risorse scientifiche e culturali pagato dall’Italia a seguito delle leggi razziali e, in generale, nel periodo fascista. Intellettuali in fuga ricostruisce, infatti, in un sito web ad accesso gratuito (intellettualinfuga.com | Firenze University Press) storie di “vita in movimento”, con mappe, database e duemila fotografie, di scienziati, artisti, professori e studenti, professionisti qualificati, uomini e donne che lasciarono l’Italia per motivi politici e razziali. Il progetto diretto da Patrizia Guarnieri, professoressa di Storia contemporanea dell’Università di Firenze, è nato nel 2018 in occasione dell’80° anniversario delle leggi razziali.