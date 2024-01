Spaccate, vertice in prefettura: "Colpi dimezzati, avanti con i controlli interforze"

Firenze, 17 gennaio 2024 - Le spaccate sono diminuite di circa il 50% con i controlli rafforzati disposti dalla prefettura di Firenze ma si sono spostate nelle arre immediatamente limitrofe, come il quartiere di San Jacopino. E' quanto emerge dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nella giornata di oggi. "È stata svolta un'analisi approfondita del fenomeno – sottolinea la prefetta Francesca Ferrandino - che si sta spostando nelle aree limitrofe a quelle che erano oggetto della sperimentazione. Sulla base di questo abbiamo deciso in primis di proseguire i controlli che erano già stati definiti precedentemente, che verranno tecnicamente abbozzati in sede di tavolo tecnico del questore Maurizio Auriemma, d'intesa con la polizia locale, anche tenendo presente le indicazioni che verranno fornite attraverso la Camera di Commercio dalle associazioni di categoria".

In buona sostanza, verranno potenziati ulteriormente i servizi congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale e "calibrati" sulla base delle denunce e delle segnalazioni anche grazie al protocollo Mille occhi sulla città. Un fenomeno attenzionato dalle forze di polizia. Nell'ultimo mese, infatti, sono 3.244 le persone identificate, 849 i mezzi controllati, 9 gli arresti e 24 le denunce. Risultati ottenuti con un maxi spiegamento che ha coinvolto 1027 uomini in divisa. Al centro del dibattito anche l'importanza di semplificare le procedure per presentare denuncia. In merito il presidente della Camera di commercio Leonardo Bassilichi propone: "Scriveremo alla prefettura, faremo una proposta per avere la possibilità di firmare digitalmente la denuncia. C'è bisogno che tutti denuncino e sappiamo che non tutti lo fanno perché il tempo che occorre molte volte è molto di più rispetto al beneficio che questa dà, perché magari non si sa a che cosa porti".

L'assessore Benedetta Albanese sottolinea l'impegno dell'amministrazione che "sta facendo la sua parte attraverso l'assunzione di nuovi agenti, turni straordinari di Polizia Municipale, pattuglie dedicate a questo tipo di controlli che vengono gestite dalla questura, ovviamente ulteriori rispetto ai servizi ordinari che già svolgiamo". "Dobbiamo continuare questo lavoro sul territorio in maniera serrata - dice Albanese -, proprio perché i risultati devono essere mantenuti e migliorati rispetto a fenomeni che purtroppo continuano a ripetersi, per quanto in alcuni momenti e in alcune zone siano calati".