Emergenza, Comune tuona: "I ristori del governo?. In ritardo e inadeguati"

"I ristori per gli alluvionati sono ampiamente in ritardo e le proroghe fiscali concesse dal Governo si sono rivelate inadeguate": questa la posizione dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi, Daniele Matteini, a conclusione del tavolo di confronto fra amministrazione comunale, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali. L’occasione per fare il punto della situazione con la volontà comune "di condividere le richieste e le istanze da presentare alla Regione e al Governo, a sostegno della popolazione, del mondo del lavoro e delle imprese". Tutti concordi su un concetto ripetuto anche a questo tavolo, ovvero "la totale assenza del Governo in merito agli interventi a sostegno dei lavoratori e delle aziende delle zone alluvionate". Un altro aspetto emerso è la mancanza dell’introduzione della Cassa integrazione straordinaria, come avvenuto in Emilia Romagna, attraverso un decreto che prevedesse un ammortizzatore sociale unico per tutti i settori che non gravasse sulle imprese stesse come strumento estensivo per rispondere ai problemi che l’alluvione ha creato sul versante occupazionale, "compresi tutti quei lavoratori – ha concluso Matteini - che, avendo visto distrutti i propri mezzi di trasporto, si sono trovati nei giorni seguenti all’evento impossibilitati nel raggiungere il luogo di lavoro". Domenica 18, invece, alle 21, nuova assemblea del Comitato ‘Alluvione Campi 2023’ presso il Glass Globe (via Verdi 15) nella quale si parlerà anche della costituzione di un pool di tecnici per fare chiarezza sulle cause dell’alluvione e dei relativi costi di perizia.