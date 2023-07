Emergenza clochard in centro E l’ospedale diventa campeggio

Dal loggiato dell’ospedale di Santa Maria Nuova a quello di piazza Santissima Annunziata fino a piazza Brunelleschi. Nel cuore della città c’è un evidente problema di degrado difficile da risolvere. Sono almeno una trentina i clochard che ogni notte gravitano in questo triangolo e che hanno scelto di vivere per strada e di non accettare alcun aiuto.

La situazione più critica è sicuramente quella di Santa Maria Nuova: "Il disagio è tanto – la denuncia di Simone Baldacci, Rsu della Cgil alla Asl Toscana Centro – Abbiamo più volte segnalato il problema alla direzione sanitaria senza però alcun risultato. I senza fissa dimora che hanno scelto di accamparsi all’esterno del pronto soccorso creano anche un problema igienico sanitario perché quando fa molto caldo entrano con i cani nella sala d’attesa. E fanno i loro bisogni dove capita". Ma non è difficile vederli mezzi nudi, di mattina o di sera, mentre si lavano alla fontanella che si trova davanti all’ospedale. "Fino a qualche tempo fa il Comune si occupava di queste persone – aggiunge Baldacci – proponendo loro soluzioni anche nei centri di accoglienza poi improvvisamente non è più visto nessun volontario"

In piazza Brunelleschi, prima che montassero il palco degli spettacoli, ogni giorno i residenti denunciavano un problema: dallo spaccio ai barbecue improvvisati, dai writers che utilizzano i muri della Rotonda come lavagna ai barboni che stazionavano nelle tende o sulle panchine. Il Comune, per bonificare la piazza, ha già pronto il progetto di restyling che prevede un’area verde, nuovo astricato e posti auto per residenti e per chi deve recarsi nel vicino ospedale. Ma bisognerà attendere anche che la magistratura dissequestri la buca – ancora transennata – nella quale due anni fa cadde con la sua carrozzina elettrica e morì lo studente universitario Niccolò Bizzarri. Stessi problemi sotto il loggiato di piazza Santissima Annunziata che di notte si trasforma nel rifugio di decine di clochard.

Infine, sono in tanti a segnalare che una parte delle persone sgomberate da Villa Pepi di viale Pieraccini hanno pensato bene di accamparsi sotto al ponte sul terzolle, in via delle Gore e anche nei pressi delle Cappelle del Commiato di Careggi.

