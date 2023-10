Emergenza cinghiali Scatta la caccia. La polizia abbatte sei esemplari

E’ durata oltre quattro ore e si è conclusa con l’abbattimento di sei cinghiali, la caccia di selezione programmata dalla Polizia provinciale, avvenuta venerdì lungo la collina che va da sotto il teatro romano di Fiesole a Pian di Mugnone Già da tempo i cinghiali sono una presenza importante nella zona che è "oasi di protezione", ovvero è interdetta alla doppiette.

Per un certo periodo, gli ungulati sono stati catturati con delle gabbie per poi venire liberati in riserve autorizzate. L’operazione è stata però sospesa a causa della peste suina. Negli ultimi tempi, forse spinti dalla ricerca cibo resa più difficile anche dalla siccità, la situazione si è così nuovamente aggravata, creando apprensione fra i residenti, che hanno richisto l’ intervento per motivi di pubblica sicurezza.

Gli animali in alcuni casi hanno fatto anche danni. Come in via di Calandrino, dove un pollaio è stato distrutto e alcune galline sono state uccise dall’incursione di un cinchiale, che in più notti si è introdotto nella proprietà di un impreditore agricolo, nonostante gli accorgimenti che quest’ultimo aveva adottato. Secondo alcuni testimoni gli unghulati sono una presenza fissa anche nella zona verde delle Mura Etrusche, dove sono stati avvistate almeno due famigliole, con una decina di esemplari. L’intervento è stato fatto con una squadra di cacciatori locali, coordinati dalle guardie provinciali. La battuta è iniziata alle ore 9 e si è chiusa alle 13.30 circa. Come preve la normativa in materia, nell’area della caccia sono stati sistemani cartelli di avviso per indicare lo svolgimento della battuta.

Sul posto sono state quindi organizzate le poste, dove i cacciatori aspettano, a distanza di sicurezza gli uni dagli altri. Sono infatti i cani che, una volta liberati, spingono i cinghiali verso i cacciatori. Perché tutto si svolgesse nella massima sicurezza per i residenti e nel rispetto dell’ambiente, insieme alla Polizia Provinciale erano presenti anche gli agenti dei vigili di Fiesole, che controllavano le strade e le abitazioni. La battura di caccia alle porte di Fiesole capoluogo ha comunque sollevato anche qualche critica e protesta.