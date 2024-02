Emergenza case popolari: "Più famiglie bisognose"

Si completa a Borgo San Lorenzo l’intervento edilizio agli ex-macelli. Se nel 2019 vennero inaugurate venti case popolari, adesso se ne faranno altre otto. Questo grazie a fondi Pnrr ottenuti dal Comune di Borgo San Lorenzo, un intervento da oltre due milioni e mezzo di euro. Quando, dopo un’attesa lunghissima, nel 2019 si riuscì a terminare la costruzione dell’edificio, rimasero fuori, per mancanza di fondi, tre piccoli fabbricati che facevano parte anch’essi del vecchio complesso dei macelli comunali.

Ora, finalmente, saranno abbattuti, e al loro posto ci saranno otto nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, con relative pertinenze oltre ad un locale commerciale al piano terra. "Il tema casa è oggi una priorità e con questi investimenti – sottolinea il sindaco Paolo Omoboni – proviamo a dare risposte concrete a famiglie in difficoltà, un bisogno che dopo la pandemia è in crescita. Per questo abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per cercare fondi che implementassero il patrimonio Erp e grazie alla collaborazione con Casa Spa abbiamo ottenuto anche fondi Pnrr". "Con il Comune di Borgo San Lorenzo – dice Luca Talluri, presidente di Casa Spa - abbiamo lavorato con grande collaborazione per ottimizzare le risorse e utilizzarle in modo efficace. Proprio la scelta di trovare le risorse per completare nel 2019 il nuovo edificio agli ex macelli e adesso l’uso intelligente dei fondi PNRR, hanno permesso di ottenere questi risultati importanti". Ma, nota il sindaco Omoboni, ancora non basta.

"Le famiglie borghigiane che oggi beneficiano di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono 201. E dal 2017 al 2023 abbiamo dato nuova sistemazione a 89 famiglie. Ma in futuro serve un piano casa nazionale che sia in linea coi nuovi bisogni. Nel nuovo Piano Operativo abbiamo introdotto il principio per cui se costruisco tre abitazioni, una deve essere riservata a Edilizia Residenziale Sociale, con prezzi di acquisto o rate affitto calmierati.

Ma non c’è solo l’Edilizia Residenziale "Sempre grazie a fondi Pnrr – prosegue il sindaco Omoboni – abbiamo potuto dar vita al progetto Casa di Pietro, ovvero una struttura che potrà accogliere temporaneamente famiglie sotto sfratto. Inoltre dal 2020 al 2023 abbiamo erogato circa 400mila euro di contributi per aiutare i nuclei familiari nel pagamento dell’affitto. Nel 2023, con l’abolizione del fondo nazionale per questo supporto finanziario, abbiamo deciso di sopperire in parte con risorse del Comune, che unite a quelle della Regione, ci hanno permesso di sostenere le famiglie più in difficoltà. Facciamo il possibile, ma senza un piano nazionale rischiamo tra qualche mese di non poter dare risposte a chi è in difficoltà. Serve un piano di investimenti sull’Edilizia Residenziale Pubblica: investendo innanzitutto nel recupero, nella riqualificazione e nella realizzazione di alloggi popolari e sociali, assieme a un rispetto inderogabile delle regole e del concetto legalità".

Paolo Guidotti