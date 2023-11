Emergenza casa per gli sfollati. Tante le richieste sui social: "Non abbiamo chi ci ospita"

Emergenza casa a Campi. Sono tanti i cittadini con le abitazioni alluvionate e inagibile che si sono messi alla ricerca di un posto dove trasferirsi. Famiglie con figli, coppie, donne incinta e single si sono affidati ai gruppi specializzati sui social network per lanciare la loro richiesta di aiuto.

"Cerchiamo un bilocale – si legge in uno dei post –, non possiamo spendere troppo, siamo una coppia con figli e la nostra casa è finita sotto un metro e mezzo di fango". A fargli eco nei commenti e nelle pagine Facebook sono altri campigiani che nella notte tra giovedì e venerdì scorso hanno visto le proprie case inghiottite dalla piena e oggi non possono contare su un familiare che può ospitarli. "Tanti amici sono messi peggio di noi – risponde una ragazza nei commetti a un post –, le nostre famiglie vivono lontane e noi non ci possiamo permetterci di lasciare il lavoro".

Così la comunità social si attiva fin da subito: commenta, condivide, propone soluzioni. Le richieste fanno il giro di tutto il territorio fiorentino, rimbalzando di smartphone in smartphone, tra stories Instagram, reel e messaggi. C’è chi non può offrire una casa in affitto, ma è disposto a fare spazio nella sua e a ospitare gli alluvionati per un breve periodo. Chi invece regala letti e abiti per bambini, o addirittura un’auto.

Nel mare magnum si annida anche la classica truffa che non conosce disastri o solidarietà: si tratta di profili social falsi che offrono case da sogno e a buon prezzo, ma appena vengono contattati cominciano ad accampare storie chiedendo un anticipo per vedere o bloccare la casa, per poi sparire nel nulla appena fatto il versamento. A difendere gli sfollati da questi tranelli, per il momento, sono gli utenti ’fiorentini’ in formazione compatta e solidale, che fanno scudo e mostrano tutto il buono che alberga nell’essere umano. Intanto a San Donnino continua l’accoglienza per gli sfollati nella struttura Spazio reale.

I posti sono stati destinati soprattutto ai volontari e alle colonne nazioni della Misericordia, ma restano delle disponibilità anche per chi è rimasto senza un posto dove passare la notte.

P.M.