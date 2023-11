Emergenza casa e affitti. Boom di richieste per il contributo

Un incremento del 70% di domande nell’arco di soli 5 anni a riprova che l’emergenza casa o l’esigenza di un sostegno per il pagamento dell’affitto insostenibili sul mercato privato è sempre più pressante. Il dato emerge dalla pubblicazione online, della graduatoria definitiva per l’accesso al contributo affitti 2023. Dopo la valutazione dei ricorsi gli ammessi al beneficio sono 295 su 394 richiedenti. Un dato sicuramente preoccupante per il Comune: "Dal 2018 ad oggi – spiega infatti l’assessore alla Casa Massimo Labanca - le richieste nel Comune di Sesto Fiorentino sono aumentate del 70%, passando da 231 a 394 con una crescita costante anno dopo anno. I balzi in avanti più significativi si sono registrati nel 2020, con un +17% rispetto al 2019, e quest’anno, con un incremento del 25% rispetto allo scorso. Si tratta di cifre sempre più importanti, che i nostri uffici, a cui va un ringraziamento per il grande lavoro delle ultime settimane, hanno gestito con tempestività ed efficacia. Ma soprattutto sono dati che lanciano un segnale chiaro: c’è un numero crescente di famiglie in difficoltà per le quali questa misura è indispensabile per far quadrare i conti". Una necessità evidente cui – secondo l’assessore – il Governo centrale non sarebbe assolutamente andato incontro: "È una prova cristallina – prosegue infatti Labanca - di quanto la decisione del governo Meloni di cancellare le risorse destinate ai Comuni per il contributo affitti sia stata sbagliata e dannosa, uno schiaffo a centinaia di migliaia di famiglie. Facendo ricorso a risorse straordinarie del nostro bilancio, siamo riusciti a confermare questo beneficio con 250mila euro e stiamo lavorando per individuare ulteriori fondi". Intanto, sempre in tema casa, sono attese anche moltissime domande per il nuovo bando per l’accesso agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica aperto fino al prossimo 15 dicembre. Le richieste di un alloggio ‘popolare’ sono infatti costantemente in crescita nonostante il patrimonio di case Erp sul territorio sestese sia piuttosto consistente: 855 appartamenti, 821 dei quali però sono attualmente assegnati mentre i rimanenti 34 sono in attesa di assegnazione o soggetti a lavori di manutenzione.