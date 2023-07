Emergenza casa addio Maxi piano da sei milioni "In un anno pronti 500 alloggi popolari"

Un cannone montato pezzo dopo pezzo con finanziamenti propri ed europei. E pronto a sparare 6 miioni di euro per demolire l’emergenza casa. Il piano speciale per gil alloggi popolari presentato da Palazzo Vecchio ha un obiettivo ambizioso: tagliare del 20% le graduatorie dei 2.500 che aspettano una casa popolare. In che modo? Ristrutturando con quei fondi 500 alloggi sfitti, di cui 70 di nuova realizzazione che sorgeranno entro gennaio in via Torre degli Agli. Il tutto entro la prossima estate. La miccia sarà accesa subito grazie ai contratti applicativi dell’accordo quadro che consentiranno di intervenire in contemporanea su blocchi di 5 o 6 appartamenti sfitti contemporaneamente. Il piano è stato presentato dal sindaco Dario Nardella e dall’assessora alla Casa, Benedetta Albanese, insieme al presidente di Casa spa, Luca Talluri.

"Siamo partiti dal tema dell’ equilibrio fra residenza e turismo – commenta Nardella – con la delibera sugli affitti turistici brevi che incidono sul costo delle case. Firenze ha sfondato il tetto dei 4mila euro al metro quadrato e gli affitti registrato aumenti del 10% l’anno. Una vera e propria emergenza abitativa". Un’emergenza acuita dalla chiusura dei rubinetti dello Stato dal 2018 in poi sul fondo nazionale per la casa previsto dalla legge 802014. Se fino al 2017, in medi, arrivavano 2 milioni di euro di risorse per la manuntezione degli alloggi erp, da cinque anni a oggi il contributo è stato zero. Così Casa Spa e Comune hanno dovuto utilizzare le risorse regionali, le uniche rimaste, pari a 1 milioni e 600mila euro l’anno che si aggiungono al monte canoni incassato da Casa Spa, circa 10 milioni di euro l’anno che in gran parte vegono usati per le spese accessorie del patrimonio immobiliare. Così il blocco dei fondi ha comportato finora anche il blocco di circa 800 alloggi sfitti, da ristrutturare.

"Ogni alloggio – spiega il presidente di Casa Spa, Luca Talluri – dopo la riconsegna da parte dell’inquilino deve essere sottoposto a interventi di manutenzione con una spesa media di circa 25mila euro. Così siamo passati dai circa 450 alloggi sfitti da ristrutturare del 2019 ai circa 800 di quest’anno. La percentuale di occupazione abusiva è bassissima, pari allo 0,5%". I fondi della Regione, invece, consentono di ristrutturare e rendere disponibili appena 70 alloggi l’anno. "Vogliamo rispondere – commenta l’assessore Albanese – al bisogno abitativo della nostra città e lo facciamo con risorse a nostra disposizione, mettendo la casa al centro a differenza di cosa fa il governo". Ma i soldi da dove arriveranno? Lo stanziamento è composto da 2 milioni già messi a disposizione dal Comune in bilancio e 4 grazie al fondo europeo Pn Metro Plus. Dei 500 alloggi, 70 appartamenti sono in corso di nuova realizzazione, tra cui quelli di via Torre degli Agli, 100 verranno finanziati dal programma regionale, 130 col finanziamento del Comune; 200 con i fondi di Bruxelles. "Si tratta - dice Nardella - di uno sforzo storico, immane. Abbiamo inaugurato una nuova strategia, con il piano straordinario per la casa facciamo da noi perché se dobbiamo aspettare Roma non succede niente. Noi ci sgoliamo ma nessuno ci ascolta".

Claudio Capanni