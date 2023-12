Emergenza alluvione I fondi per la Marina. Sfondò l’argine, arrivano 12 milioni

Un investimento da 12 milioni di euro sul torrente Marina da parte della Regione. Lo ha annunciato in Aula l’assessore Monia Monni rispondendo a un’interrogazione di Maurizio Sguanci (Italia Viva) che ha posto il quesito in merito ai danni provocati dall’alluvione a Campi. Il tratto interessato ha una lunghezza di 10 chilometri: è stato infatti dalla rottura del muro di contenimento della Marina che si sono generati i danni più gravi. "Il complesso di Villa Montalvo – ha spiegato Monni -, compreso il muro perimetrale, è di proprietà del Comune di Campi. E mi preme ribadire che il torrente Marina è stato oggetto di attività attenta di monitoraggio e di interventi, a partire dagli anni Novanta, che si sono concretizzati in tre protocolli di intesa firmati, oltre che dalla Regione, anche dall’Autorità di Bacino, dalla Provincia, dai Comuni interessati e dal Consorzio di bonifica"". Per quanto riguarda invece tutte le polemiche che la rottura del muro ha provocato, ""dalla data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 2005 a oggi – ha spiegato Monni - non risultano agli atti della Regione, dell’Ufficio del Genio civile e del Consorzio di bonifica segnalazioni relative a quel muro. E anche i sopralluoghi svolti dai suddetti enti non hanno evidenziato fattori critici che potessero richiedere la modifica del protocollo. Poiché dal 2015 a oggi non sono stati presentati agli uffici regionali progetti di interventi da parte dell’Autorità idraulica competente, a noi non risultano espressioni di parere da parte della Sovrintendenza". In tempi più recenti, invece, "dal 2014 al 2023, il Consorzio di bonifica ha eseguito o ha in corso lavori di manutenzione straordinaria e di nuove opere per 14 milioni, di cui 8 milioni e 100.000 euro proprio a Campi. E ne sono già stati finanziati 7 per attività di manutenzione e nuovi interventi da parte dei soggetti competenti". "L’interrogazione – ha detto Sguanci - aveva l’intento di fare chiarezza rispetto alle dichiarazioni del sindaco Tagliaferri che attribuiva le responsabilità a chi lo aveva preceduto e di dare alla Regione la possibilità di spiegare quanto è stato fatto e quanto sarà fatto".