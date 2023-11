Emergenza alberi pericolanti. Tagliati i tre tigli di via Pampaloni

"Non avevamo alternativa: i tre tigli sul lato sinistro di via Pampaloni andavano eliminati poiché rappresentavano un pericolo troppo elevato". L’assessore al verde pubblico Paolo Bianchini spiega i motivi del taglio degli alberi su una delle strade più trafficate del Comune.

Una via che è anche sottoposta a vincolo, tanto che per decidere cosa fare con quelle piante giudicate pericolose, è stato chiesto e ottenuto il beneplacito della Soprintendenza. "Da tempo – dice Bianchini – quegli alberi, piantumati negli anni ’20 del secolo scorso, erano sotto osservazione per problemi fitosanitari, dovuti anche all’infelice posizione in un’area fortemente urbanizzata".

Da una strada aperta, come era quando furono messi a terra, a oggi, c’è stato un importante sviluppo dell’abitato, la strozzatura dell’asfalto, l’aumento del traffico e dell’inquinamento, tanto da essere diventata una delle arterie a più intenso traffico veicolare e pedonale del territorio. Anche vari lavori stradali eseguiti negli anni hanno peggiorato ulteriormente il loro stato di salute.

Gli ultimi controlli, risalenti a questa estate, hanno segnalato ulteriore preoccupazione, soprattutto per queste tre piante che nelle scorse ore sono state tagliate. Verranno sostituite, promette l’assessore, già nei prossimi giorni con altrettanti tigli, a cui si aggiungeranno altre piante nelle piazzole attualmente vuote, dopo l’intervento risalente al 2016.

"La nostra volontà – ribadisce Bianchini – è sempre stata quella di investire sia sulla manutenzione che sull’incremento del patrimonio arboreo. Proprio in questi giorni son partiti i lavori per il nuovo parco urbano alla Gaglianella, ma ci sono piantumazioni anche lungo la variante stradale di via Nilde Iotti-Tina Anselmi, in via Buonarroti e in via del Mezzule a Barberino".